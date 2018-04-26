Kitap okuyup tatil kazandılar

SİNCİK Kaymakamlığı tarafından organize edilen erkekler arası ödüllü kitap okuma yarışmasında İbrahim Gülünç birinci, Şevket Azgın ikinci, Yunus Oral üçüncü, Fatih Çeviker dördüncü, Cihan Alınç beşinci oldu. Kitap okuma yarışmasında dereceye giren ilk 5 yarışmacı, Alanya'da 5 yıldızlı bir otelde her şey dahil 5 günlük tatil yapacak. Kitap okuma yarışmasıyla alakalı açıklamalarda bulunan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "Sincik ilçesinde öğrencilerden sonra velilerin okumasına yönelik yaptığımız ikinci kitap okuma yarışması oldu. Bayanlar arasında yapılan ödüllü kitap okuma yarışmasından sonra erkekler arasında da kitap okuma yarışmasını düzenleyerek ilçemizde her kesime ulaşmayı hedef edindik" diye konuştu.