Kitabını imzaladı

ALANYA Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar İbrahim İpbüker, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan "Alanya Yazıları" isimli ilk kitabı için hafta sonu imza günü düzenledi. Alanya'nın tek AVM'si olan Alanyum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve çok sayıda gazetecinin yanısıra davetliler katıldı. İpbüker, yaptığı konuşmada "İlk kitabıma Alanya halkı yoğun ilgi gösterdiler. İnşallah önümüzdeki zamanda kitabımın diğer serilerini de çıkarmaya devam edeceğim. Buraya kadar gelerek beni yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yücel ise "Sevdiğimiz ve saydığımız bir gazeteci olan Sayın İpbüker'in böyle güzel yazılarının bulunduğu kitabını çıkarması bizleri de çok gururlandırdı. Umarım bu kitabın devamını da çıkarır. Biz her zaman yanındayız" dedi.