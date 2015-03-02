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Kitabını imzaladı

Gazeteci-Yazar İpbüker 'Onbirinci Köy' başlığı altında yazdığı köşe yazılarının bir kısmını topladığı ilk kitabı için Alanyum AVM'de imza günü düzenledi

Kitabını imzaladı

Gazeteci-Yazar İpbüker 'Onbirinci Köy' başlığı altında yazdığı köşe yazılarının bir kısmını topladığı ilk kitabı için Alanyum AVM'de imza günü düzenledi

02 Mart 2015 Pazartesi 09:45
Kitabını imzaladı
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ALANYA Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci-Yazar İbrahim İpbüker, geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan "Alanya Yazıları" isimli ilk kitabı için hafta sonu imza günü düzenledi. Alanya'nın tek AVM'si olan Alanyum Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve çok sayıda gazetecinin yanısıra davetliler katıldı. İpbüker, yaptığı konuşmada "İlk kitabıma Alanya halkı yoğun ilgi gösterdiler. İnşallah önümüzdeki zamanda kitabımın diğer serilerini de çıkarmaya devam edeceğim. Buraya kadar gelerek beni yalnız bırakmayan başta Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yücel ise "Sevdiğimiz ve saydığımız bir gazeteci olan Sayın İpbüker'in böyle güzel yazılarının bulunduğu kitabını çıkarması bizleri de çok gururlandırdı. Umarım bu kitabın devamını da çıkarır. Biz her zaman yanındayız" dedi.

 

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Son Güncelleme: 02.03.2015 08:48
Anahtar Kelimeler:
Gazeteci-Yazar İpbükerAlanyum Alışveriş Merkeziİbrahim İpbükerAlanya YazılarıAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
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