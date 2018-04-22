'Kişisel verileri korumayana ceza'

Toygar DİM

KİŞİSEL verilerin korunması yönünde AB ülkeleri ile işbirliği kapsamında ve AB müktesebatı çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanuna dayanak olan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla yapılması gereken usul ve esasları belirten ve tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve bu ülkeler ile işbirliği yapan tüm ülke, kurum ve kuruluşları bağlayıcı niteliği olan düzenleme 25 Mayıs 2018 itibariyle uygulamaya geçecek.

‘TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER KORUNACAK’

Ağır para cezası yaptırımlarına sebep olabilecek bu çok önemli konuyla ilgili Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşmacı olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanı Mustafa Erbilli, kişisel bilgilerin korunmasının bireysel hak olduğunu ve anayasal biçimde güvence altına alındığını söyleyerek, “Buradaki amaç kişisel verilerin saklanmasını engelleme veya ticari faaliyetleri kısıtlama değil, temel hak ve hürriyetlerin korunmasıdır. Müşteri bilgilerini muhafaza eden sorumluların her türlü önlemi titizlikle alması gerekir. Bu konuya hassasiyet göstermeyen kişi veya kurumlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanır” dedi. Toplantıya Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve birçok işletme yöneticisi ile bilgi işlem personelleri katıldı.