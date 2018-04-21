'Kişisel Veri' uyarısı günü

BU kanuna dayanak olan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla yapılması gereken usul ve esasları belirten ve tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve bu ülkeler ile işbirliği yapan tüm ülke, kurum ve kuruluşları bağlayıcı niteliği olan düzenleme 25 Mayıs 2018 itibariyle uygulamaya geçecek.
Bu kapsamda bugün 14.00-16.00 saatleri arasında Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) bilgilendirme toplantısı yapılacak. Ağır para cezası yaptırımlarına sebep olabilecek bu çok önemli konuyla ilgili resmi yetkililer bilgi verecek. Müşteri bilgilerini muhafaza eden tüm işletmelere yönelik olarak düzenlenecek bu toplantı ileriki dönemlerde mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem arz ediyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.