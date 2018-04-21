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'Kişisel Veri' uyarısı günü

Kişisel verilerin korunması yönünde AB ülkeleri ile işbirliği kapsamında ve AB müktesebatı çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi

'Kişisel Veri' uyarısı günü

Kişisel verilerin korunması yönünde AB ülkeleri ile işbirliği kapsamında ve AB müktesebatı çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girdi

21 Nisan 2018 Cumartesi 00:31
'Kişisel Veri' uyarısı günü
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BU kanuna dayanak olan gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verilerinin korunması amacıyla yapılması gereken usul ve esasları belirten ve tüm Avrupa Birliği ülkeleri ve bu ülkeler ile işbirliği yapan tüm ülke, kurum ve kuruluşları bağlayıcı niteliği olan düzenleme 25 Mayıs 2018 itibariyle uygulamaya geçecek.
Bu kapsamda bugün 14.00-16.00 saatleri arasında Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) bilgilendirme toplantısı yapılacak. Ağır para cezası yaptırımlarına sebep olabilecek bu çok önemli konuyla ilgili resmi yetkililer bilgi verecek. Müşteri bilgilerini muhafaza eden tüm işletmelere yönelik olarak düzenlenecek bu toplantı ileriki dönemlerde mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem arz ediyor.

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