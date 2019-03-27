Kış geri geliyor (Sıcaklık 10 derece düşecek)

UKRAYNA üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgası sıcaklıkları düşürecek. İstanbul'da rüzgarın kuvvetli olması nedeniyle hissedilen sıcaklık yarın 6, cuma 3-4 olacak. Cuma günü etkili olacak hafif yağmur sulu kara dönüşebilir. Kentte pazar günü de hafif yağmur ihtimali var, sıcaklık 11 derece olacak. Ankara’da hava sıcaklığı yarın 8, cuma ise 5 dereceye kadar inecek. İzmir’de de hava çok soğuyacak. Yarın sıcaklık 13 derece olacak. Cuma günü etkili olması beklenen fırtına ile birlikte hissedilen sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Antalya, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'a kadar Akdeniz geneli ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmurlar pazartesiye kadar şiddetli yağacak. Her iki bölgede de sel tehlikesi var. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de 4 gün boyunca yoğun kar yağışları bekleniyor. Kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açabilir. Yolda olacak sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.