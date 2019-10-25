Kırşehir'de coşkulu karşılama
Akşam saatlerinde Kayseri'ye gitmek üzere otobüsle yola çıkan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK yönetimi ve Rus dili konuşan gazeteciler, Kayseri yolu üzerindeki Ahiler şehri Kırşehir’de mola verdiler
GÜNCEL 25.10.2019, 21:02 25.10.2019, 23:32
AKŞAM saatlerinde Kayseri'ye gitmek üzere otobüsle yola çıkan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK yönetimi ve Rus dili konuşan gazeteciler, Kayseri yolu üzerindeki Ahiler şehri Kırşehir’de mola verdiler. KGK heyeti ve konuk gazeteciler, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehirli gazeteciler tarafından coşkuyla karşılandılar. Konuklar, sürpriz ikramlar ve sunumlar karşısında çok mutlu oldular.
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