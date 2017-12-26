Kırsaldaki vatandaşlar spor aletlerine kavuştu

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN batısındaki Okurcalar ve doğusundaki Demirtaş'a bağlı Seki Mahallesi'nde belirlenen alanlara spor aletleri konuldu. Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıları sağlıklı yaşamla buluşturmak için spor yatırımlarına devam ediyor. Merkezlerde Antalya Spor ve Fitness Merkezleri ile ücretsiz spor imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de spor alanları oluşturuyor. Okurcalar Mahallesi’nde Hayriye Berat Cömertoğlu Okulu'nun bahçesi ile Seki Mahallesi’ndeki park alanı spor aletleri ile donatıldı. Özellikle gençlerin teneffüslerde ve boş vakitlerinde aletleri kullanarak hem spor yaptığını hem de eğlenceli dakikalar geçirdiğini söyleyen Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney, önümüzdeki günlerde çalışmaların devam edeceğini ve başka alanlara da spor aletleri monte edeceklerini belirtti. Okul yöneticileri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.