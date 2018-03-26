'Kırsalda yollar bize daha konforlu olacak'

Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ yıl yolun Akçatı Mahallesi’ne kadar olan bölümünü genişletip asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Akçatı ile Uğurlu arasındaki 8 kilometrelik bölümde iş makineleriyle genişletme çalışması başlattı. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol asfalt programına alınarak asfaltlanacak. Alanya Hizmet Birimi Kırsal Alan Müdürü Arif Yeni ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Uğurlu Muhtarı Ahmet Sarı, “Yolumuz çok dardı, iki araba yan yana geçemiyordu. Talebimizi onaylayan ve genişletme çalışması başlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyorum. Çalışma bittikten sonra mahalleye daha konforlu bir yoldan gideceğiz" dedi.

