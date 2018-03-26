Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 26 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını silmeyin
Uzmanlar uyarıyor! Sakın başkasının gözyaşını...
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...

'Kırsalda yollar bize daha konforlu olacak'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki Akçatı, Uğurlu ve Üzümlü Mahallesi'nin grup yolunda genişletme çalışması başlattı

'Kırsalda yollar bize daha konforlu olacak'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'ne bağlı Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki Akçatı, Uğurlu ve Üzümlü Mahallesi'nin grup yolunda genişletme çalışması başlattı

26 Mart 2018 Pazartesi 00:33
'Kırsalda yollar bize daha konforlu olacak'
banner404

Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ yıl yolun Akçatı Mahallesi’ne kadar olan bölümünü genişletip asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Akçatı ile Uğurlu arasındaki 8 kilometrelik bölümde iş makineleriyle genişletme çalışması başlattı. Genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol asfalt programına alınarak asfaltlanacak. Alanya Hizmet Birimi Kırsal Alan Müdürü Arif Yeni ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Uğurlu Muhtarı Ahmet Sarı, “Yolumuz çok dardı, iki araba yan yana geçemiyordu. Talebimizi onaylayan ve genişletme çalışması başlatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyorum. Çalışma bittikten sonra mahalleye daha konforlu bir yoldan gideceğiz" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'nın atık sorununu Türel çözdü
Alanya'nın atık sorununu Türel çözdü
Sürpriz teklife sürpriz konuk
Sürpriz teklife sürpriz konuk
Sezon Nevruz'la açıldı
Sezon Nevruz'la açıldı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim