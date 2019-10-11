‘Kırsalda ulaşım sorunu kalmayacak’

ALANYA Belediyesi’nin doğu ve batıdaki mahalleleri düzenli ve devamlı bir ulaşım ağına kavuşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Özgür Karamut idaresindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda daha önce genişletme ve altyapı çalışması yaptığı Bademağacı Mahallesi’nde Süvariler Mevkii’nde asfalt çalışması yapıyor. Yol açma çalışmalarına ise Mahmutseydi, Oba ve Payallar Mahallesi’nde devam ediliyor. “Yapılan çalışmalarla düzenli ve yaz-kış kullanabileceğimiz yollara kavuşuyoruz” diyen mahalle sakinleri Başkan Yücel'e teşekkür etti.