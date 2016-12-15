Kırsal alan karanlığa gömüldü

Yasin ARAZ

ALANYA'DA çarşamba günü etkili olan fırtına, özellikle kırsal mahallelerde hayatı felç etti. Fırtına sırasında elektrik direklerinin devrilmesi ve enerji hatlarının kopması sonucu Alanya'nın çok sayıdaki kırsal mahallesine enerji verilemedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Yunus Başarı'ya "Alanya kırsalında saatlerdir elektriği olmayan ya da düşük voltaj elektrik alan mahalleler var" bilgisini ulaştırdı. Başarı ise Dim'e "Fırtınadan kaynaklı hatlarımız üzerine yıkılan ağaç, çatı, hatta minare kaynaklı arızalarımız mevcuttur. Bizzat takibimdedir. Kırsalımızdaki muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. 11 ekiple çalışmalarımız devam etmektedir" yanıtını verdi.

'ENERJİ HATLARI 1970'TEN KALMA'

Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ispatlı Mahalle Muhtarı Hasan Yüksel, Yeni Alanya'nın kırsaldaki enerji krizine ilişkin soruları üzerine "Bir çok yerde elektrik yok. Vatandaştan sürekli telefon alıyoruz. 1970'lerde yapılan hatlar aynı şekilde duruyor. Ağaç elektrik direkleri çürümüş, hatlar eskimiş. O tarihten beri yenileme yatırımı yok. En ufak bir şeyde direkler yıkılıyor ve teller kopuyor. Ben 8 yıldır muhtarım ve dernek başkanıyım, 68 eski köy, yeni mahalleye hiç bir yatırım gelmedi. Taleplerimize de cevap gelmiyor" dedi.

'CİNAYET GÜNÜ SÖZ VERDİLER'

Elikesik Mahallesi Muhtarı Yusuf Boz ise "Mahallemizdeki hatlar eski. 1970-80'lerin hatlarını kullanıyoruz. En küçük olumsuzlukta elektrik gidiyor. D-400 Karayolu'ndan mahallemize giden yola hala aydınlatma yapılmadı. Bu konuda dilekçelerim duruyor. Mahallemizde bir Suriyeli cinayet işlemişti. O zaman bana aydınlatmayla ilgili söz verdiler. Hala hatları güçlendirip, ışıklandırma ve yenileme yapmadılar. Sürekli talep yapmama rağmen hiç bir girişim yok" dedi.

'EK EKİPLER ÇAĞIRDIK'

AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Yunus Başarı ise "Şu an kırsalda sadece bazı bölgelerde enerji yok. Genel sebebi hatların üzerine ağaç devrilmesi ve çatı uçması. Bunun yanında Süleymanlar Mahallesi'nde minare devrildi. Vadi aktarmalarında sıkıntılar var. Onları da yapıyoruz. Bölge bölge köylere inip çalışmalara devam ediyoruz ve bu gece tüm sorunlar sona erecek. Ekipler alarm durumunda. Isparta ve Antalya'dan da ek ekipler geldi. Etkilenen abone sayısı da 5 bin civarındadır. Sıkıntılar da hatların yeni veya eski olmasından kaynaklanmıyor. Minare devrilen yerler var, direkler nasıl dayansın? Sıkıntıların yüzde 95'lik kısmı dış etkenlerden kaynaklanıyor" diye konuştu.



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