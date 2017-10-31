Kırmızı ışıkta bekleyen LPG'li araç bir anda alev topuna döndü

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesi nde trafik ışıklarında bekleyen otomobil, yanmaya başladı. Bir anda alev topuna dönen LPG'li otomobil paniğe neden oldu.
SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU
Olay, Ulu Cami Mahallesi Kütahya Caddesi üzerinde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yunus Öztürk idaresindeki 43 US 981 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücüsünün son anda terk ettiği otomobil bir anda alev topuna döndü.
ARAÇTA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Bu arada, araçta arkaya arkaya 2 patlama meydana geldi. Yaşanan panik cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek otomobildeki yangını söndürdü. Yangın sonucu araç hurda yağını haline gelirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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