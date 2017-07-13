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Kırlangıç'lar çocuklar için

Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi’ne 3 farklı konsepte projelendirilen Kırlangıç Parkı oluşturdu

Kırlangıç'lar çocuklar için

Alanya Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi’ne 3 farklı konsepte projelendirilen Kırlangıç Parkı oluşturdu

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:34
Kırlangıç'lar çocuklar için
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ALANYA Belediyesi, Mahmutlar Mahallesi için projelendirilen 3 oyun alanı ve parktan oluşan Kırlangıç Parkları'nı hizmete açtı. Mahmutlar Mahallesi 101., 102. ve 103. Sokak’ta yer alan ve inşaatı ile peyzaj çalışması Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tamamlanan parkların isimleri Kırlangıç 1, Kırlangıç 2 ve Kırlangıç 3 olarak belirlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan özellikle çocuklar ve bölge halkı için projelendirdiği ve hizmete sunduğu modern parklarda çocuklar için her şey düşünüldü. 3 ayrı noktada yer alan parklarda, ahşap tırmanma oyun kompleksi, tırmanma oyun grupları, oturma alanları, engelli ve engelsiz oyun grupları, ahşap oyun grubu, salıncak, tahterevalli, 0-6 yaş oyun grubu, kum havuzu, 4 adet masa tenisi ve 3 potalı yuvarlak basketbol sahaları inşa edildi.
'PROJENİN ASIL SAHİBİ ÇOCUKLAR'
Modern parklarda çocuklar güvenle oynarken ebeveynleri için de oturarak dinlenebilecekleri alanlar yapıldı. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahmutlar Mahallesi'ne kazandırdığımız hizmetlere bir yenisini daha ekledik. Mahmutlar’da 1.014 metrekare alana sahip Kırlangıç 1, 2 bin 95 metrekare alana sahip Kırlangıç 2 ve 1.740 metrekare alana sahip Kırlangıç 3 olmak üzere toplam 4 bin 849 metrekarelik tam kapsamlı 3 adet parkın inşasını tamamladık. Parklarda öncelik çocukların güvenliği oldu. Onların mutluluğu şehrimizin mutluluğudur. Mahmutlar halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiMahmutlar MahallesiKırlangıç Parkı
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