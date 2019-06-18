Kiriş'ten sert 'Aysultan' açıklaması! ‘Konu siyasi değil teknik yetersizlik’

KİRİŞ, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Alanya Aysultan Kadınlar Plajı’nın kapatıldığı haberleri üzerine yaptığım paylaşıma siyasi temsilcilerden mesajlar gelmişti. Konunun muhatapları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığım görüşmede çıkan sonuç daha da vahim. Evet, doğrular var Sayın Erkan Demirci’nin söyleminde. Belediye çalışanı Bedrullah Erçin başvurmuş müdürlüğe, ama başvururken her tahsiste yapıldığı gibi dosyada olan eksikleri tamamlaması gerektiği söylenmiş. Tahsisin yapılması ya da iptal edilmesi için karar verilmemiş daha. Erkan Demirci, ‘Büyükşehir Belediyesi CHP’ye geçtiğinden dolayı’ demiş ama iş bu kadar basit değil. Tahsis konusu asla siyasi değil teknik yetersizliktir. Büyükşehir bir dosyayı tamamlayamayacaksa bakanlıktan biz bu ve buna benzer alanların en iyi şekilde halkımıza hizmetini sağlayacak bir kuruma tahsisini ister, hizmete kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.