Kırgızistan’dan GZP’ye uçuş başlıyor

Haber: Alper KUTAY

DEVLET Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan ve Türkiye arasında uçuş haklarını revize eden yeni bir mutabakat zaptının imzalandığı belirtildi. Müzakereler sonunda Ulaştırma Bakanı Ömer Fatih Sayan ve Kırgızistan Ulaştırma ve Yollar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zhenishbek Nogoibaev tarafından iki ülke arasındaki hava ulaştırma ve sivil havacılık alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve devamını sağlayacak bir çatı anlaşma niteliği taşıyan işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Ankara ve Bişkek arasında uçuş gerçekleştirilmesi konusunda da mutabakat sağlanarak kardeş iki ülkenin başkentlerinin havayolu bağlantısı kuruldu. Yeni mutabakat zaptı ile ayrıca Türkiye’nin turistik bölgelerinden Kırgızistan’a uçak seferlerinin yapılabilmesi karara bağlandı. Bu çerçevede, Antalya, Alanya Gazipaşa, Dalaman, Bodrum, Samsun, Kapadokya ve Gaziantep noktalarından Bişkek’e kısıtlama olmaksızın tarifeli seferler gerçekleştirilmesine imkan sağlandı.