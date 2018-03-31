Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu görebileceksiniz
Artık sevgilinizin WhatsApp'ta kimle konuştuğunu...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...

Kırgız kadın erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı…

Kırgız kadın yüzlerce kişinin önünde erkek arkadaşını tokatladı. Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

Kırgız kadın erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı…

Kırgız kadın yüzlerce kişinin önünde erkek arkadaşını tokatladı. Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

31 Mart 2018 Cumartesi 10:53
Kırgız kadın erkek arkadaşını dakikalarca tokatladı…
banner404

TÜRKİYE'NİN önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme’de ki Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Kırgız kızın erkek arkadaşını dakikalarca tokatlaması, fotoğraf çekmek için gelen turistlerin manzaradan daha çok ilgisini çekti.

Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla ile birlikte fotoğraf çekinmek için Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesine gelen Kırgız gençler bir süre sonra kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca tokat savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti. Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı.

Balonları fotoğraflamak için gelen turistler ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
KırgızErkek ArkadaşıKırgız KadınErkek ArkadaşDayakTokatladıGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu ota ulaşmak için 10 kilometre yürüyorlar!
Bu ota ulaşmak için 10 kilometre yürüyorlar!
Ünlü kuyumcu hayatını kaybetti!
Ünlü kuyumcu hayatını kaybetti!
Son dakika: YDS adayları dikkat!
Son dakika: YDS adayları dikkat!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim