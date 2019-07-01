Kırbıyık'tan 'sahte alkol' açıklaması: 'Vergisiz alkol hayal'

Kübra DUMAN - ÖZEL HABER

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı, son 2 haftada çoğu 4 otelde 9 ton kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Alanyalı turizmci Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) dikkat çekerek "Otellere ÖTV indirimi şart” dedi. Yeni Alanya’nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan bölgenin en büyük yasal alkollü içki üreticisi olan Alanya markası Kırbıyık A.Ş'nin sahibi Şahin Kırbıyık, vergi muafiyetiyle kaçak ve sahte alkolün önüne geçilemeyeceğini söyledi. Mersin’nde kaçak alkol nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin de yoğun bakımda olduğunu ifade eden Kırbıyık "10 gün önce Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’na sahte ve kaçak alkolün nasıl bitirileceğini anlattım. Ben 25 yıldır alkol piyasasındayım. Bu işin masa başında değil, sokakta mücadele ile noktalanabileceğini anlattım. İnsanlar ölüyor, maalesef kimse klimalı odasından çıkmak istemiyor. Birileri rant götürüyor, birileri de ölüyor. ÖTV bahane. Bir otelci 8 milyon TL para kazanıyorsa 7 kazanacak. Dünyanın her yerinde vergi var. Bu sorunu ancak devlet çözer. Devlet ne zaman isterse giderim anlatırım, anlattım, gene anlatırım. Ben ‘İnsanlar ölür’ diyorum, bana ‘Ölebilir, bayram arefesinde trafik kazasında 140 kişi öldü’ diyorlar. Bu kadar basit görüyorlar. Alıp satan suçlu değil bana göre. Bana göre bu işe çanak tutan, bu işten nemalanan, izin veren, yol veren insanlar suçlu. Devlet büyük para kaybediyor. Bu paranın içinde herkesin hakkı var. İçiyorsa para verecek. Otelci, barcı satıyorsa para verecek. Barcı kaçak alkol satarak 500 bin TL kazanıyorsa, 150-200 bin TL vergi verecek, 300 bin TL kazanacak. ÖTV çözüm değil. Otelci, bir yatağı 70 Euro’ya satacağına 5-10 Euro fazla koyacak. Dünyanın hiçbir yerinde vergisiz alkol yok. Ben de geçtiğimiz ayın 15’inde 5 milyonun üzerinde ÖTV ödedim, bununla da gurur duyuyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 00:06