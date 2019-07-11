Kırbıyık uyardı

İçecek sektörünün devleşen ismi Kırbıyık A.Ş. sahibi Şahin Kırbıyık kaçak ve sahte içkiye yönelik bir uyarıda bulundu. Kırbıyık “Küçük esnafla, tekel noktalarıyla uğraşmayın. Kaçak alkol satana bakın” dedi.

Kırbıyık uyardı
banner404

ALKOLE yapılan zamların ardından turizmde sektör temsilcileri kaçağın önünü açacağına ilişkin tedirginliklerini Yeni Alanya aracılığı ile aktarmışlardı. Alanya’da korkulan oldu. Emniyet güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Haziran ayında toplamda 8 ton kaçak, sahte içki ele geçirildi. Sektör temsilcileri tarafından alkolde ivedilikle ÖTV indirimine gidilmesi yönünde çağrı yapılırken, bir açıklama da yiyecek-içecek sektöründe yerli sermayenin devleşen ismi Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık’tan geldi. Kırbıyık sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada “Şahin Kırbıyık duyurusudur. Küçük esnafla, tekel noktalarıyla uğraşmayın. Kaçak alkol satana bakın. Türkiye’de yasal üretim yapmaya çalışan kaç tane fabrika kaldı? Kaçakçıya yol verildi, meydan onlara kaldı. Sahte bandrollü ürünler, şişe şişe, bidon bidon alkoller, internette, eczanelerde her yerde satılmaya başlandı. Kaçağın önü kesilebilir. Bir dairede oturarak olmaz. Tekel noktalarını basarak saat 22.00’da 2 bira satıyor diyerek, cezalar yazılarak olmaz. Eğer ki gizlenmezse çok ölümler, çok körlükler, böbrek yetmezlikleri ve bitiş olacak. Tedbir alın. Bu sistemde devam ederse her yıl devletin zararı 1,5 milyar dolar” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
MHP'li Başkan'dan Alanya tanıtımı
MHP'li Başkan'dan Alanya tanıtımı
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479