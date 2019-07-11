Kırbıyık uyardı

ALKOLE yapılan zamların ardından turizmde sektör temsilcileri kaçağın önünü açacağına ilişkin tedirginliklerini Yeni Alanya aracılığı ile aktarmışlardı. Alanya’da korkulan oldu. Emniyet güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında Haziran ayında toplamda 8 ton kaçak, sahte içki ele geçirildi. Sektör temsilcileri tarafından alkolde ivedilikle ÖTV indirimine gidilmesi yönünde çağrı yapılırken, bir açıklama da yiyecek-içecek sektöründe yerli sermayenin devleşen ismi Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık’tan geldi. Kırbıyık sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada “Şahin Kırbıyık duyurusudur. Küçük esnafla, tekel noktalarıyla uğraşmayın. Kaçak alkol satana bakın. Türkiye’de yasal üretim yapmaya çalışan kaç tane fabrika kaldı? Kaçakçıya yol verildi, meydan onlara kaldı. Sahte bandrollü ürünler, şişe şişe, bidon bidon alkoller, internette, eczanelerde her yerde satılmaya başlandı. Kaçağın önü kesilebilir. Bir dairede oturarak olmaz. Tekel noktalarını basarak saat 22.00’da 2 bira satıyor diyerek, cezalar yazılarak olmaz. Eğer ki gizlenmezse çok ölümler, çok körlükler, böbrek yetmezlikleri ve bitiş olacak. Tedbir alın. Bu sistemde devam ederse her yıl devletin zararı 1,5 milyar dolar” ifadelerini kullandı.