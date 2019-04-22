Kırbıyık A.Ş.'nin yeni yüzü Ece Erken oldu

KIRBIYIK A.Ş.'nin Antalya'da bulunan tesisinde gerçekleştirilen imza töreninde Ece Erken, "Ürünlerini ben de severek içiyorum. Güvenilir ve kaliteli bir isim olduğu için Kırbıyık A.Ş. ile çalışmayı seçtim." dedi. Kırbıyık A.Ş.'nin sahibi Şahin Kırbıyık, "Ece Hanım Türkiye'nin tanıdığı ve güvendiği bir isim. Ece Erken'le çalışmak her şirketin hayalidir." şeklinde konuştu. İmza töreninde Şahin Kırbıyık'ın Kırbıyık A.Ş.'de İhracat Sorumlusu ve aynı zamanda İç Mimar olan kızı Busem Kırbıyık da hazır bulundu. Samimi bir ortamda atılan imzaların ardından Şahin Kırbıyık ve Ece Erken, beraberlerindeki şirket yetkilileri ile birlikte üretim tesisini gezdiler.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 10:21