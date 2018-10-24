Kiraz nine konteyner evine kavuştu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yardıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Manavgat’ın Çaltepe mahallesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Kiraz Kılınç’ın yardım talebine Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatı ile Kiraz Kılınç’a konteyner ev yardımı yapıldı.

Yeni evini çok beğendi

Kiraz ninenin çökmek üzere olan evi yıkılarak yerine konteyner ev yerleştirildi. Konteyner ev için beyaz eşya, kanepe gibi eşyalar da temin edildi. Başkan Menderes Türel’e teşekkür eden Kiraz Nine, yıkılmak üzere olan evinde zor günler geçirdiğini ifade ederek yeni evini çok beğendiğini söyledi.