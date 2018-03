Kiraz Mevsimi'nde ayrılık mı var?

İZLEDİĞİ iddia görüntüleriyle yıkılan Öykü ne yapacağını bilememektedir. Kalbi Ayaz'ı terk etmeye izin vermezken, kırılan gururu da affetmesine izin vermemektedir.

Kararını verir."Hiçbir şey olmamış gibi eve döneceğiz. Herkes bizi evli bilecek. Ama baş başa kaldığımız her an her saniye bu iddiayı burnundan fitil fitil getireceğim."Ayaz kabul eder. Öykü'nün istediği oyunu oynayacaktır.