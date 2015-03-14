Kiraz Mevsimi'nde ayrılık mı var?

14 Mart 2015 Cumartesi 16:34
İZLEDİĞİ iddia görüntüleriyle yıkılan Öykü ne yapacağını bilememektedir. Kalbi Ayaz'ı terk etmeye izin vermezken, kırılan gururu da affetmesine izin vermemektedir.
Kararını verir."Hiçbir şey olmamış gibi eve döneceğiz. Herkes bizi evli bilecek. Ama baş başa kaldığımız her an her saniye bu iddiayı burnundan fitil fitil getireceğim."Ayaz kabul eder. Öykü'nün istediği oyunu oynayacaktır.
Eve dönen iki aşığın arasında kıyasıya bir savaş başlar. Tutku, gerilim ve eğlence dolu bu mücadele sürpriz bir karşılaşmamın ardından tatlıya bağlanır. Ancak Mete'nin telefonu Ayaz'ın hayatında yeni bir dönemin de başlangıcı olur.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 14.03.2015 15:35