'Kır Çiçekleri' için buluştular

CUMHURİYET Eğitim Vakfı Özel Hamdullah Emin Paşa (ÖHEP) Okulları ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu işbirliğinde iftar daveti verdi. Davetten elde edilen gelir ise yurtta okuyan 50 öğrencinin eğitimi ve gelişimi için kullanılacak. Kır Çiçekleri yurdunda verilen davetle ilgili açıklama yapan ÖHEP Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Sili, kız öğrenci yurduna kayıtlı 50 öğrencinin çağdaş eğitim hayatına katkı sunabilmek için iftar daveti verdiklerini söyledi. Başta ÖHEP Okul Aile Birliği üyeleri olmak üzere davete icabet eden yardımseverlere teşekkür eden Sili "Üretim odaklı çağdaş Türkiye için eğitime büyük önem veriyoruz. Şehrimizde bulunan diğer kurumları da benzer etkinliklerle Kır Çiçekleri’ne katkı sağlamaya davet ediyoruz" dedi.