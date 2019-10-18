Kına gecesi yolu faciaya döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Adana’nın Karaisalı ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kazada ölen 2 kişinin yeğenlerinin kına gecesine gittiği öğrenildi
GÜNCEL 18.10.2019, 22:35
KAZA, Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Erol ve Selda Erol çiftinin Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde bir düğün salonundaki kına gecesine gitmek için damadın halası ve yakınları Karaisalı ilçesinde otomobilleriyle yola çıktı. Seyir halinde olan otomobil 01 ACF 777 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkartarak ambulanslara bindirdi. Kazada yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 2 kişi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden birinin damadın halası olduğu öğrenildi.
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