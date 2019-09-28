Kimyasalsız 120 ton portakal üretildi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen yönetiminde yürütülen “Gelin Kardeş Olalım Proje”si kapsamında İl Müdürlüğü ile kardeş olan İzmir Selçuk ilçesinde düzenlenen Tarla Günü ile geçtiğimiz aylarda turunçgil unlu biti zararlısına karşı biyolojik mücadele için salınan predatör böceklerin sağladığı olumlu sonuçlar düzenlenen tarla günü ile yerinde görüldü. Tarla gününe Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Antalya İl tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir İl tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, KTV Şube Müdürü İbrahim Irmak, Selçuk İlçe Müdürü Mustafa Acargil, İzmir Bitkisel Üretim Şube Müdürü, çok sayıda kurum müdürü ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşti. Yöresel zeybek oyunuyla başlayan Tarla günü etkinliği katılımcıların konuşmaları ve proje hakkında bilgilendirme çalışmalarıyla ve saha incelemesiyle devam etti.24-26 Nisan 2019 tarihleri arasında proje kapsamında Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 3 teknik Personel ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden 5 Teknik personel den oluşan ekip tarafından İzmir Selçuk ilçesine teknik inceleme ziyareti gerçekleştirilmişti. Bu ziyaretler sonunda 30 Mayıs 2019 tarihinde Antalya’dan giden teknik personel tarafından toplam 18 dekar Portakal bahçesinde masrafları Antalya’ya ait olmak üzere Turunçgil Unlubitine karşı biyolojik mücadele demonstrasyonu kuruldu. Bahçeye predatör ve parazitoit olmak üzere Cryptolaemus motrouzieri (predatör= avcı böcek) ve Leptomastix dactylopii (parazitoit böcek) salındı.



"13-14 bin lira cebimde kaldı"

Turunçgil bahçesinin sahibi Atilla Alpman, “Gelin Kardeş Olalım Projesi” sayesinde bahçesinde uygulanan biyolojik mücadelenin faydalarına bizzat şahit olduğunu, zararlılara karşı kimyasal kullanılmadan yapılan mücadelenin ekonomik olarak da kendisine büyük fayda sağladığını ve sağlıklı üretim yapmanın da biyolojik mücadeleden geçtiğini bu sayede ürünlerin daha kolay pazarlanabildiğine değindi. Kimyasal kullanmadan 120 ton portakal ürettiğini, diğer faydalı böceklerin de bu sayede çoğaldığını, işçilik ve ilaçlama için harcadığı en az 13-14 bin liranın da cebinde kaldığını söyledi. Kendisinin ve çevredeki insanların sağlığının da olumlu yönde etkilendiğini, traktör ile ilaçlama yapmak için bahçeye girmeye gerek kalmadığını ve ağaçların dallarına da zarar verilmediğine dikkat çekti.



"Maksimum verim hedefimiz"

Tarla gününde katılımcılara hitap eden Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise, “Tarım vazgeçilmezimiz ve tarımda sağlıklı üretim ile maksimum verim de hedefimizdir. İki önemli değerimizden biri toprağımız diğeri de suyumuzdur. İki önemli kaynağımız da paramız ve zamanımızdır. Biyolojik mücadele de gelecek kuşakların da sağlıklı gıdaya ulaşmaları için de en önemli unsurudur dedi. Genç bir çiftçimizin bahçesinde bu projenin yürütülmesi de beni ayrıca mutlu ediyor. Üretimimizdeki verimi ve kaliteyi artırmayı hedefleyen bir projedir biyolojik mücadele. Bu projenin asıl amacı Antalya’nın yaş sebze meyve üretimindeki tecrübesinin kardeş ilçelerimize aktarılmasıdır. İmece usulü ile gerçekleştirdiğimiz Gelin Kardeş Olalım projesinin böyle güzel sonuçlar vermesinden ve bugün burada sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu proje klasik kardeşlik projelerinden çok daha ileriye dönük somut adımların atıldığı ve sonuçların atıldığı bir projedir. Bu projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Projenin ilerde Bakanlık projesi olmasını ve tüm ülkeyi kapsamasını umuyorum. Yine ilçede yeni bir ürün olarak Avokada bahçesi tesis ettik. Fidanların durumu gayet iyi. İnşallah bu demonstrasyonumuzda başarılı olacak ve Selçuk için yeni bir ürünü ürün desenine katarak çiftçilerimizin gelirinin artmasını hedefliyoruz” dedi.Sonrasında turunçgil bahçesini gezen heyet biyolojik mücadelenin başarısına şahit oldular. Program bahçede toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Proje kapsamında Selçuk’ta ilk kez Avokado bahçesi kuruldu ve şadok türünden fidan dikimi gerçekleştirildi. Yine Antalya’dan Selçuık’a okul öğrencisi miniklere sebzeleri tanıtmak ve sevdirmek için 500 adet sebze fidesi götürüldü.