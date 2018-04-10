Kimlik kontrolünde devrim! Barkod sistemi geliyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu Polis Radyosu'ndaki "Güne Merhaba" programında gazetelerde günün öne çıkan haberlerini okudu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak'taki polis memurlarıyla telefon bağlantısı yaptı.

GAZETE HABERLERİNİ OKUDU

Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla Polis Radyosu'ndaki "Güne Merhaba" programına katıldı. Haluk Haspolat'ın konuğu olan Soylu, mikrofona geçerek gazetelerde günün öne çıkan haberlerini okudu.

Program sırasında bazı türkülere eşlik eden Soylu, Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak'taki polis memurlarıyla canlı telefon bağlantısı yaptı. Soylu, sohbet ettiği polis memurlarına bazı sorular yöneltti.

"ENDÜLÜS İÇİN YÜZ SEFERİN PLANLAMASI YAPILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarların Endülüs gezisine götürülmesi talimatı verdiğine değinen Bakan Soylu, talimat gereği çalışmaların yapıldığını, bugün ilk kafilenin yola çıktığını ifade etti.

Soylu, 5 şehirden 50 muhtarın Endülüs'e gittiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları, üçünün koordinasyonuyla sağlandı. Şu anda 5 bin muhtarımızın planlaması yapıldı. Yüz seferin planlaması hazır." dedi.

KİMLİK KONTROLÜNÜ HIZLANDIRACAK SİSTEM

Marketlerdeki barkod okuyucuyu sistemiyle ürünün özelliği ve fiyatının çok kısa zamanda öğrenildiğini anlatan Soylu, "Önümüzdeki hafta yeni bir uygulama başlatıyoruz. İlk olarak 250 polise, 250 jandarmaya barkod okuyucu vereceğiz. Vatandaşımızın kimliğini o barkod okuyucuya tutacaklar. Yaklaşık 1-2 saniye içinde vatandaşın aranma kaydı olup olmadığını, herhangi bir suçla karşılaşıp karşılaşılmadığını belirtecek. Otobüs kontrolü 6-7 dakikada bitecek." diye konuştu.

EN ÇOK KAZA YAPAN SÜRÜCÜLERE EĞİTİM

Süleyman Soylu, Türkiye'de en çok kaza yapan bin sürücüyü belirlediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'de en çok kaza yapan sürücülerden 200'üne geçen hafta eğitim verdik. Türkiye Sigortalar Birliği ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Eskişehir'de de sürücüler için bu konuda güzel bir eğitim pisti yapacağız. Bunun da projeleri gerçekleşti, adımları atılacak. Özellikle şehirlerimizdeki trafiğin hareketliliğini ve akışını temin edebilmek için yurt dışından 284 yeni nesil polis motosikleti getiriyoruz. Bu motosikletlerle trafiğe çok önemli bir katkı sağlayacağız. Arkadaşlarımız trafik polislerimizin elbiselerini tasarlıyor. O görünürlüğü ortaya koyabilecek yeni kıyafetlerle trafik polislerimiz ortaya çıkacak. 13 bin polis memuru eğitime başladı; 3 bin tanesini oradan, alıma çıktığımız 10 bin polis memurundan da 2 bin tanesini sadece trafiğe tahsis edeceğiz. Artı 5 bin trafik polisiyle 2018'de trafiğimiz çok daha akıcı olacak."

Türkiye'deki çakarlı araç sayısıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Türkiye'de çakarlı araç sayısı yaklaşık 18-19 bin civarıydı. Arkadaşlarımızla oturduk, bu sayıyı Türkiye genelinde 4 bin civarına düşürdük." ifadesini kullandı.