Kimler SGK'dan avans alabilir?

SGK'dan avans almak mümkün mü sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar, avans ödemelerinin hangi şartlarda altında yapılabildiğini de öğrenmek istiyor.

KİMLER SGK'DAN AVANS ALABİLİR?

SGK vatandaşlara avans ödemesi yapmaktadır ancak bunun şartı vardır. Bunun için kişinin emeklilik aylığı ya da gelirine hak kazanmış olması gerekir. Aylık veya gelirin hak sahibine 90 gün içinde ödenememesi durumunda emeklilik gelir veya aylığı bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine, yazılı talepte bulunmaları durumunda, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere SGK tarafından avans ödemesi yapılabilmektedir.

AVANS MİKTARI NE KADARDIR?

Avans miktarı aylıklar için net asgari ücretin üç katını, gelirler için ise asgari ücretin iki katını geçemez. Verilen avanslar kişinin gelir ya da aylığından dörtte bir oranında kesilerek tahsil edilerek.