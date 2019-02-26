Kimler isteğe bağlı sigorta yaptırabilir, isteğe bağlıda ne kadar prim ödenir?

ÇALIŞMADIĞI halde çeşitli sebeplerle sigortalı olmak isteyen vatandaşlar, isteğe bağlı sigortalılıktan yararlanarak dışarıdan prim ödemek koşuluyla sigortalı olabiliyor. Bu durum kişinin emeklilik hakkı için önem arz ettiği gibi sağlık hizmetleri gibi sigortalıların sahip olduğu haklara da sahip olmasına yarıyor.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK NEDİR?

5510 sayılı yasanın 50.maddesindeki ifadeye göre; “İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.” Yani bir işte çalışmakta olmayan kişileri prim ödemek koşuluyla sigortalayan sigorta türüne isteğe bağlı sigortalılık denir.

KİMLER İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA BAŞVURABİLİR?

-Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

-5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

-Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

-Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

-18 yaşını dolduranlar.

-Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

-İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

-Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile müracaatları yeterli olacaktır.

-5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik başvuruları, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA adresine yapılacaktır.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR NE KADAR PRİM ÖDER?

İsteğe bağlı sigorta primi prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın % 32'sidir. Bunun % 20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12'si genel sağlık sigortası primidir.

İsteğe bağlı sigortalılığın devamında belli süre prim ödememe halinde sigortalılığın sona ermesi uygulaması kaldırılarak, ait olduğu ayın primini en geç 12 ay içinde ödemeyen sigortalının o aya ait primini ödeme imkanı olmayacak, 12 ay geçmedikçe diğer aylara ait primlerini gecikme zammı ile ödenmesi imkanı ve talep veya ölüm dışında isteğe bağlı sigortalılık sonuçlandırılmayacaktır.

Ek 5 tarım sigortası için aylık 583,48 TL

İsteğe bağlı BAĞ-KUR (4B) için aylık 649,44 TL

Ev hanımları için aylık 541,20 TL

Minimum prim ödemesi yapılmaktadır.