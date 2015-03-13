Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan olay

SELÇUK Yöntem, Fikret Kızılok hayranı olduğunu belirten genç kızın ünlü sanatçının sesini tanımamasına "Nasıl en sevdiğin sanatçı oluyor" diyerek tepki gösterdi. atv ekranlarında yayınlanan Selçuk Yöntem'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dünkü bölümüne üniversite öğrencisi bir genç damga vurdu.



Sesli soru kısmında Fikret Kızılok hayranı bir kız Kızılok'un sesinden verilen şarkı için joker kullanınca Selçuk Yöntem yarışmacıyı fena bozdu.