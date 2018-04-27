Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk yaşandı

ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar yaşandı.
KIZ ARKADAŞINI SAHNEYE DAVET ETTİ
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan yarışmacı 1.000 TL'lik ödülle salondan ayrılmadan önce kız arkadaşını sahneye davet etti.
BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADI
İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, erkek arkadaşından gelen evlilik teklifiyle şaşkına döndü. Salondakilerin alkışları arasında evlilik teklifini kabul eden genç kızın büyük bir sevinçle erkek arkadaşına sarıldı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Kısa süreliğine salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep olan bu anlar, sosyal paylaşım sitelerinde de büyük ilgi gördü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.