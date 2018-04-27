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Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk yaşandı

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı stüdyodan ayrılmadan önce kız arkadaşını yanına çağırıp kameralar önünde evlilik teklif etti

Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk yaşandı

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı stüdyodan ayrılmadan önce kız arkadaşını yanına çağırıp kameralar önünde evlilik teklif etti

27 Nisan 2018 Cuma 10:12
Kim Milyoner Olmak İster tarihinde bir ilk yaşandı
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ATV ekranlarında Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar yaşandı.

KIZ ARKADAŞINI SAHNEYE DAVET ETTİ

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan yarışmacı 1.000 TL'lik ödülle salondan ayrılmadan önce kız arkadaşını sahneye davet etti.

BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADI

İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, erkek arkadaşından gelen evlilik teklifiyle şaşkına döndü. Salondakilerin alkışları arasında evlilik teklifini kabul eden genç kızın büyük bir sevinçle erkek arkadaşına sarıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kısa süreliğine salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep olan bu anlar, sosyal paylaşım sitelerinde de büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Murat YıldırımKim Milyoner Olmak İster
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