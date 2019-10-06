Kim Milyoner Olmak İster'de tarihe geçti: Milyonluk soru neydi?
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Arda Ayten ödülü kazandı
ARDA Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de bütün sorulara doğru biçimde yanıt verip 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaşmıştı. Anca Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının süresinin bitmesinden dolayı Arda Ayten 1 milyonluk son soruyu yeni sezonun ilk bölümde gördü.
Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, dün (5 Ekim) izleyici karşısına çıktı.
1 milyonluk soru şöyleydi:
Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?
A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt
Doğru Cevap: Toprak
Ayten yarışma sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda da "Atatürk gençliği görev başında. Milli şairimizin ruhu şaad olsun" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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