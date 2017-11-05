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Kim Milyoner Olmak İster'de enteresan soru

Bilgi yarışması Kim Miyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen ilginç soru herkesin dikkatini çekti. Sorunun yanıtı ise en az kendisi kadar ilginçti

Kim Milyoner Olmak İster'de enteresan soru

Bilgi yarışması Kim Miyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen ilginç soru herkesin dikkatini çekti. Sorunun yanıtı ise en az kendisi kadar ilginçti

05 Kasım 2017 Pazar 11:14
Kim Milyoner Olmak İster'de enteresan soru
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programı, 4 Kasım Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. 
Programda yarışmacıya “Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor’a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila’yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır?” diye ilginç bir soru yöneltildi. Cevap ise 10 kilo zeytinyağıydı. Yöneltilen sorunun cevabı ekran başındakileri hayli şaşırttı. 
Türkiye’nin çeşitli illerinde 5 yıldır amatör takımlarda futbol oynayan Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila, lig arasında Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörükalispor’a transfer olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bilgi YarışmasıKim Miyoner Olmak İsterSoru
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