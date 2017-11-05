Kim Milyoner Olmak İster'de enteresan soru

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışma programı, 4 Kasım Cumartesi günü yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Programda yarışmacıya “Bursalı köy futbol takımı Yörükalispor’a Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila’yı bir aylığına transfer etmek için köylüler hangisiyle ödeme yapmışlardır?” diye ilginç bir soru yöneltildi. Cevap ise 10 kilo zeytinyağıydı. Yöneltilen sorunun cevabı ekran başındakileri hayli şaşırttı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde 5 yıldır amatör takımlarda futbol oynayan Ganalı futbolcu Mohammed Sumaila, lig arasında Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörükalispor’a transfer olmuştu.