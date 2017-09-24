Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım merakla beklenen 1 milyonluk soru için yarıştı. Peki Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru neydi? İrfan Yıldırım ne kadar para ile yarışmadan ayrıldı? İşte detaylar...