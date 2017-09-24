Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı!

KİM Milyoner Olmak İster yarışmasında Galatasaray Lisesi öğrencisi Çağdaş İrfan Yıldırım merakla beklenen 1 milyonluk soru için yarıştı. Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışmasının sezon finalinde Çağdaş İrfan Yıldırım "'Bir kız bana emmi dedi neyleyim' sözü hangi halk ozanına aittir?" sorusuna doğru yanıt vererek 1 milyonluk soruya ulaşmıştı.
Yarışmanın bugün yayınlanan özel bölümünde 19 yaşındaki Çağdaş İrfan Yıldırım merakla beklenen 1 milyonluk soruya yanıt vermeyerek çekildi.
Soru: Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemişti?
A: Deniz
B: Güneş
C: Arı
D: Kalem
Kur'an-ı Kerim'de hangisi üzerine yemin edilmemişti? sorusuna yanıt vermeyen Çağdaş İrfan Yıldırım, c şıkkı tahmininde bulundu. Sorunun doğru cevabı c şıkkı "Arı" seçeneği çıktı.
Çağdaş İrfan Yıldırım, 1 milyonluk soruya yanıt vermedi ve 250 bin lira kazandı.
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