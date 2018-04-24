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 ‘Kim demiş GZP'ye büyük uçak inemez diye’

Alanya Gazipaşa Havalimanı’na bugün ilk kez Azur Air'e ait büyük gövdeli B757-200 tipi uçak iniş yaptı

 ‘Kim demiş GZP'ye büyük uçak inemez diye’

Alanya Gazipaşa Havalimanı’na bugün ilk kez Azur Air'e ait büyük gövdeli B757-200 tipi uçak iniş yaptı

24 Nisan 2018 Salı 11:23
 ‘Kim demiş GZP'ye büyük uçak inemez diye’
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ALANYA Belediye Meclis Üyesi Şükrü Cimrin, bugün Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na (GZP) ilk defa B757-200 uçağının iniş yaptığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Azur Air'e ait uçağın 220 civarında yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Cimrin, ‘Kim demiş büyük uçak inemez diye’ başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Orta gövdeli B737-800 gibi uçaklara göre tek seferde hem daha fazla yolcu alabiliyor hem de daha uzun menzile uçarak daha fazla ülkeyi havali manimizin uçuş ağına dahil ediyor. B737-800 5 bin 600 kilometre menzille uçarken B757-200'ün uçuş menzili 7 bin 600 kilometre. Daha önce Finlandiya özel havayolu şirketi Air Finland B757-200 için uçuş iznine başvurmuştu ancak izin alma aşamasında firma faaliyetlerine son vermişti. Nasip bugüneymiş. Havalimanımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, geçmiş dönem belediye başkanımız Hasan Sipahioğlu ve mevcut başkanımız Adem Murat Yücel'e, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) Başkanımız Mehmet Şahin'e, uluslararası her platformda  havalimanımızın tanıtımında emek veren Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTID) Başkanı Burhan Sili'ye ve Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) yönetimindeki değerli arkadaşlarıma, TAV  Havayolları Pazarlama Müdürü Serkan Karahatay'a ve değerli TAV personeline sonsuz teşekkürler.”

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AlanyaGazipaşa HavalimanıAzur AirALTİD
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