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Kilosu 100 lira! Duyan iğreniyor ama bin bir derde deva

Marmaris'te eşek sütü üreten Erol Demircan, sütün litresini 100 liradan satıyor. Erol Demircan'ın hedefi ise eşek çiftliği kurup Türkiye'nin her bölgesine eşek sütü ve peyniri göndermek

Kilosu 100 lira! Duyan iğreniyor ama bin bir derde deva

Marmaris'te eşek sütü üreten Erol Demircan, sütün litresini 100 liradan satıyor. Erol Demircan'ın hedefi ise eşek çiftliği kurup Türkiye'nin her bölgesine eşek sütü ve peyniri göndermek

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:35
Kilosu 100 lira! Duyan iğreniyor ama bin bir derde deva
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MARMARİS'TE yaşayan Erol Demircan, eşek sütünün faydalarını öğrenince eşek sütü üretmeye başladı. Erol Demircan, 4 yıl önce 1 eşekle başladığı üretime devam ediyor. Hedefinin eşek çiftliği kurup işleri büyütmek olduğunu belirten Erol Demircan şunları söyledi: "4 yıl önce bu işe başladım. Şu an sadece Marmaris ve çevresine satış yapabiliyoruz. Çünkü havalar çok sıcak ve uzak yerlere ulaştırmak çok zor. Hedefimiz Türkiye'nin her bölgesine eşek sütü ve eşek sütü peyniri göndermek."

"EŞEK SÜTÜ ŞİFA KAYNAĞI"

İnsanların yeni yeni eşek sütüne alıştığını belirten Erol Demircan, "İnsanlar eşek sütünü duyunca çekimser kalıyor. Ancak eşek sütünün şifa kaynağı olduğunu bilseler herkes buna yönelir. Bronşit, astım ve solunum yolu hastalıklarına birebir. Eşek sütü kaynatılmadan tüketilmeli. Bu nedenle sağıldıktan hemen sonra tüketilirse faydası daha da artıyor" dedi.

"EŞEKTEN GÜNDE YARIM LİTRE SÜT ALINIYOR"

Eşek sütü üretmenin kolay olduğunu belirten Erol Demircan sözlerine şöyle devam etti: "Fiyatını duyunca tepki gösteriyorlar. Bir litre eşek sütünün fiyatı 100 lira. Bir inekten günlük 30 litre süt alabilirsiniz ama bir eşekten maksimum yarım litre süt alabilirsiniz. Fiyatı bu nedenle yüksek"

Erol Demircan Marmaris çevresine telefonla ve internet üzerinden siparişle hizmet verdiklerini de belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
MarmarisErol DemircanSüt
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