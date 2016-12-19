Kilit isimlerin fotoğrafları Meclis'e gönderildi 

Kozanlı Ömer’in masasındaki evraklar arasında “ÖSS cevapları” yazan form dikkat çekiyor.
YER İSTANBUL
15 Temmuz darbesinin aktörlerinden, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ün 1994 yılında İstanbul’da katıldığı bir ışık evi fotoğrafı var. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak başlayan Öksüz, FETÖ’nün İstanbul’daki toplantılarına da katılmış.
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