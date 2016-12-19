Kilit isimlerin fotoğrafları Meclis'e gönderildi 

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na FETÖ'nün önde gelen bazı isimleriyle ilgili önemli fotoğraflar gönderildi. Onlar arasında, FETÖ'nün 'Emniyet' ve 'Hava Kuvvetleri' imamlannın ışık evlerinde çekilmiş fotoğrafları da var

KAMUOYUDA ‘Kozanlı Ömer’ olarak bilinen ve FETÖ’nün ‘Emniyet imamı’ olan Osman Hilmi Özdil, 15 Temmuz darbe girişiminden önce ortadan kayboldu. ABD’ye kaçtığı belirtiliyor. Kozanlı Ömer, Emniyet imamı olan Kemal Özdemir’den sonra bu görevi üstlendi. Özdemir’in ekibini tırpanlayarak kendi adamlarını yerleştirdi. Komisyona gelen fotoğrafın 1990’ların sonu olduğu düşünülüyor.

Kozanlı Ömer’in masasındaki evraklar arasında “ÖSS cevapları” yazan form dikkat çekiyor.

YER İSTANBUL

15 Temmuz darbesinin aktörlerinden, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ün 1994 yılında İstanbul’da katıldığı bir ışık evi fotoğrafı var. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak başlayan Öksüz, FETÖ’nün İstanbul’daki toplantılarına da katılmış.