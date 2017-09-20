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Kılıçdaroğlu’nun önünde bayılan emekli o anı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Çorum'un Osmancık İlçesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, "Biz emekliyiz. Emekli bitti" dedikten sonra bayılan 78 yaşındaki Şaban Taşlı, derdini tam anlatamadığından yakındı

Kılıçdaroğlu’nun önünde bayılan emekli o anı anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Çorum'un Osmancık İlçesi'ne yaptığı ziyaret sırasında, "Biz emekliyiz. Emekli bitti" dedikten sonra bayılan 78 yaşındaki Şaban Taşlı, derdini tam anlatamadığından yakındı

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:49
Kılıçdaroğlu’nun önünde bayılan emekli o anı anlattı
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DÜN Osmancık’ta ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına yaklaşan ve “Biz emekliyiz. Emekli bitti” dedikten sonra bayılan iki çocuk babası Şaban Taşlı, o anları anlattı.

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Kılıçdaroğlu´na emeklilerin sorunlarını anlatmak istediğini söyleyen Taşlı, “O esnada hem tansiyonum düştü ve bayıldım. ‘Suriye´den 3 bin, 4 bin kişi getirdiler, 5´er bin TL para verdiler. Bize vermiyorlar’ diyecektim. Bize de 2 lira, 3 lira zam veriyor. Ben 485 TL alıyorum. Maaşı aldıktan sonra çarşıdan, pazardan erzak alıyorum, eve geliyorum bakıyorum ki para bitmiş. Derdimi anlatmaya çalıştım. Sayın Kılıçdaroğlu bayılmamdan sonra Laçin´den bana telefon açtı. Kılıçdaroğlu bana, ‘Şaban bey nasılsın’ dedi. ‘İyiyim sayın genel başkanım. Sen bizi Osmancık’ta ziyaret ettin, ben de sizi Ankara’da, genel merkezinizde ziyaret edeceğim’ dedim. Şimdi sağlığım iyi. Ancak kendimi Kılıçdaroğlu´na tam tanıtamadım. Hastanede doktorların dediğine göre tansiyonum düştü. Ne oldu bilmiyorum” diye konuştu. DHA

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Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluBayılan Adam
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