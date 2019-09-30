Kılıçdaroğlu şahit oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın oğlu Yiğit Budak'ın düğün törenine katılıp nikah şahitliği yaptı
GÜNCEL 30.09.2019, 00:31
ANTALYA'YA gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, havalimanında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer tarafından karşılandı. Havalimanından düğün için Belek'te bulunan bir otele geçen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın oğlu Yiğit Budak ve Zeynep Ertuğrul'un düğün törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kıyılan nikahın şahitliğini yaptı.
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