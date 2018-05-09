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Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Bozoğlu'ndan vergi affı eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Turgay Bozoğlu, ekonomi ve vergi düzeninde adaletsizlik olduğunu, bu nedenle sürekli vergi affı çıkarıldığını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Bozoğlu'ndan vergi affı eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Turgay Bozoğlu, ekonomi ve vergi düzeninde adaletsizlik olduğunu, bu nedenle sürekli vergi affı çıkarıldığını öne sürdü.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:23
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Bozoğlu'ndan vergi affı eleştirisi
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi başdanışmanı Turgay Bozoğlu, hükümetin TBMM'ye gönderdiği son vergi affıyla ilgili yaptığı açıklama yaptı. Bozoğlu, "Sürekli vergi afları çıkarılıyor. Bunun sebebi de ya ekonominin düzgün olmaması ya da vergi sisteminin adaletsizliğidir. Eğer düzgün bir ekonomi yönetimine ve adil bir vergi düzenine sahip olunsa, sürekli vergi affı ilanına gerek kalmazdı" dedi. Türkiye'nin cari açığının giderek arttığını ve hükümetin bu konuda tamamen kontrolü kaybettiğini ileri süren Bozoğlu, şunları söyledi:

"Kontrol kaybını hamasetle örtmeye çalışan hükümet artık elde satacak bir şey kalmamasından olsa gerek, yangından mal kaçırırcasına baskın seçim kararı alarak her açıdan bitkisel hayata soktuğu ülkeyi tamamen çukura gömmek için baskın seçim kararı aldı. 16 Nisan 2017 referandumu ile erken seçim kararının alındığı 18 Nisan 2018 tarihleri arasındaki ekonomik veriler kıyaslandığında, bu baskın seçimin nedeni çok iyi anlaşılmakta."

Bozoğlu, geçen yıl ilk çeyrekte 14,9 milyar TL olan bütçe açığının bu yılın aynı döneminde 20,4 milyar TL'ye çıktığını belirterek, "2016 yılı sonunda 408 milyar 195 milyon dolar olan brüt dış borç stoku, 2017 sonunda 453 milyar 207 milyon dolara çıkmıştır. Ekonominin tüm alanlarında rakamlar bundan daha vahim durumda" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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