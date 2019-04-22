Kılıçdaroğlu'na saldırıya Antalya'da protesto

ANTALYA Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, sivil toplum örgütleri ile meslek ve oda başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Türk bayrağı ile Kılıçdaroğlu'nun posterlerini taşıyan kalabalık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesine yönelik slogan attı. CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, açıklamasında, yapılanların sıradan bir protesto olmadığını, organize bir eylem olduğunu savunarak, "Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliği ile iç huzuruna yapılmıştır. Saldırının azmettiricileri bellidir. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürüklemeye çalışanlara karşı uyanığız. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Olaylar sırasında orada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bahsettiği 'mesaj' nedir? Bizler, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz" dedi.



