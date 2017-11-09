Kılıçdaroğlu'na Alanyalı Türktaş'tan moral 

TÜRKTAŞ, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP Serik eski İlçe Başkanı İbrahim Demir ve partili Saim Kanık'la birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu ile Türktaş arasında geçen şu diyalog dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, sohbet sırasında Türktaş'a "2019'un çok önemli olduğunu biliyorsun değil mi Şevki? Elinizi taşın altına koyun" dedi. Türktaş'ın yanıtı "Elimizi taşın altından hiç çıkaramadık ki zaten efendim" şeklinde oldu. Kılıçdaroğlu, bu yanıtın ardından bir süre güldü. Türktaş ve beraberindeki heyet, Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından CHP Grup Toplantısı'na katıldı, daha sonra İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavisi süren CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesini ziyaret edip, Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgiler aldılar. Ziyaretlere ilişkin bir açıklama yapan İbrahim Demir "Sayın Genel Başkanımız hepimizden partimize karşı görevimizi yapmamızı ısrarla istiyor. Özellikle Şevki başkanın elini taşın altına koymasını istiyor. Bizler de ülkemiz adına, partimiz adına, halkımız adına gerekeni yapmaya hazırız. Sayın Baykal'ın sağlık durumunda iyi gelişmeler var. Çınarlar savrulur ama zor yıkılır. Onun da en kısa zamanda aramıza döneceğine tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.