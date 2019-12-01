Kılıçdaroğlu asgari ücret için istediği zammı açıkladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. CHP Genel Başkanı milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamla ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yılbaşından itibaren yüzde 22 oranında zam yapacağım' diyor. O zaman asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE KADAR OLACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuştu. Asgari ücretle ilgili açıklama yapan CHP lideri, "Sosyal yardımların yapılmasında dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye'nin gerçeğini de iyi bilmemiz gerekiyor. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı yaklaşık 8 milyon 600 bin kişi var. Peki aylık geliri 1000 liranın altında dul ve yetimler ise, 847 bin 643 kişi var. Önümüzdeki günlerde asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret açlık sınırının altında. Devlet kendisi açısında enflasyonu yüzde 22.58 olarak belirledi. 'Yılbaşından itibaren yüzde 22 oranında zam yapacağım' diyor. O zaman asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması gerekiyor. Sendikalar düne kadar iktidarın yanında yer aldı bu sefer asgari ücreti ne yapacaklar göreceğiz. Asgari ücretin ise vergiye tabii olmaması gerekiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'Her şeyi ben bilirim' mantığından çıkıp birlikte sorunlara çözüm üretmek belki bu toplantının ana noktasıdır. Kamil Yılmaz hocamız 'Ekonomide her kırılmadan sonra tekrar yeniden başlıyoruz' şeklinde bir söz söyledi. Eğer bir ekonomi kurumsallaşmışsa, sıfırdan yeni başlangıçlara ihtiyacımız yok. Siyaset dünyasının kullandığı bir ifade var: Yeni bir beyaz sayfa açacağız. O kadar çok kirlettiler ki beyaz sayfa açmak istiyorlar. Esas soru kimler kirletti bu sayfayı?

"İNSANIMIZ NEDEN 3. SINIF DAVRANIŞ GÖRÜYOR?"

Siyasette liyakatın olmaması, devlette olmaması yozlaşmanın göstergesidir. Kamil Yılmaz hocamız bir cümle daha kurdu. Esas sorun denetlenmemek. 12 Eylül Darbesi'nden sonra anayasa başta olmak üzere temel düşüncelerin hepsini darbeciler oluşturdu. Darbe hukuku diyoruz biz buna. Darbe hukukunun arındırılması lazım. Eğer arındırmazsak sağlıklı tutarlı bir demokrasi inşa etme şansımız yok. Biz CHP olarak öteden beri çağdaş anlamda demokrasiyi savunuyoruz. Neden bizim insanımız 3. sınıf bir davranış görüyor? Hakkımız birinci sınıf demokrasi ve mücadele etmek. Demokrasiden yana olan bütün güçlerin birleşerek mücadele etmesi gerekiyor.

EYT SORUNU

Emeklilikte yaşa takılanların sorunu aile sigortası ile çözülecek. Daron Acemoğlu hocamız söyledi. Sosyal yardımların yapılmasında önce kaynak yaratmak gerek diye. Doğrudur. Aile sigortası için de kaynak yaratıp bu sorunu temelden çözebiliriz.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.