Kılıçaslan'a robotik sınıf

OKUL Müdürü Fatma Ayan, oluşturulan sınıfta geleceğin teknolojileri robotik, kodlama ve stem eğitimleri verileceğini açıkladı. Ayan, "Bir çok donanıma sahip olan Future Classroom Lab adlandırılan bu uygulama öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak için oluşturuldu. FCL’de bulunan esnek öğrenme alanlarının öğrenciler için çok büyük faydası vardır. Öğrenciler, teknolojinin sadece bir mekanda olmasından ya da sadece belirli zaman dilimlerinde teknolojiye erişmekten ziyade, gün içinde teknolojiye daha fazla erişim imkanı elde etmektedir. Derslerde işbirliğinde bulunmaya ve farklı düşünceleri ele almaya yönelik daha fazla fırsata sahip olurlar. Böylelikle, öğrenciler akranlarıyla beraber ya da akran öğrenmesi gerçekleştirebilirler. dedi.

KURDELAYI MÜDÜR ER KESTİ

Kılıçaslan İlköğretim Okulu'nda açılan örnek sınıf, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in katılımıyla eğitime açıldı. Er, açılışta yaptığı konuşmada, FCL'de bulunan esnek öğrenme alanlarının aynı zamanda öğretmenler için de pek çok faydası bulunduğunu söyledi. Er konuşmasında, "Okul çalışma şekillerinin paylaşılmasına yönelik şeffaf bir yaklaşım benimsediği için öğretmenlerin farklı pedagojileri keşfetmesi mümkün olur. Öğretmenler, bireysel ihtiyaçlarına göre öğrencileri gruplandırabilirler. Öğrenciler gruplar halindeyken fikirleri tartışmak için daha fazla fırsata sahip olduğundan öğretmen bireysel olarak her bir öğrenciyi daha yakından tanıyabilir. Öğretmenler, öğrencileri ders içindeki farklı görevlere katılmaları konusunda teşvik edebilir." dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 12:49