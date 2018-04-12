Kılıçarslan'da Alanya günü

ORGANİZASYON öğrencilerin zeybek gösterisiyle başladı. Ardından Alanyalı veliler tarafından hazırlanan Alanya'nın yöresel lezzetleri ikraam edildi. Etkinlik hakkında Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Okul Müdüresi Fatma Ayan, okullarında farklı şehirler hatta ülkelerden öğrencilerin olduğunu bu kültürlerin birbirlerine tanıtılması amacıyla bu etkinlikleri her hafta düzenlediklerini dile getirdi. Ayan, bu sayede öğrencilerin farklı kültürleri yaşayarak ve görerek öğrendiğini ve kalıcı bilgiler edindiklerinin de altını çizdi.

'KENDİ KÜLTÜRLERİNİ ANLATIYORLAR'

Okulumuzda 'Memleketimi tanıtıyorum' günleri yapıyoruz. Herkesin bildiği gibi Alanya birçok kültürün bir araya geldiği bir mozaik. Okulumuzda aynı bu şekilde. Birçok farklı ilden ve ülkeden öğrencimiz var. Bu öğrencilerden aynı şehirden ve ülkeden olanlar bir araya gelerek kendi şehir ve ülkelerini tanıtıyor. Geçtiğimiz hafta Rusya günü düzeledik. Bu haftada Alanya gününü organize ettik. Bugüne kadar Gaziantep, Kahramanmaraş gibi birçok etkinlik yaptık. Herkes kendi gününü hem sunum yaparak hem kıyafetleriyle, yöresel lezzetleriye, folklörüyle tanıtıyor. Çocuklar da görerek ve yaşayarak öğreniyorlar" dedi.