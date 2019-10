Kıbrıs'ın Türk Komando askerleri Alanya’da buluştu

Mehmet AL - ÖZEL HABER

KIBRSI 14. Piyade Alayı Özel Komando Birliği'nde 1985-1988'de yıllarında vatani görevini yerine getiren 80 arkadaş, 30 yıldır Türkiye'nin farklı bölgelerinde bir araya geliyor.

Yurdun dört bir köşesinden gelerek Alanya'da bir otelde konaklayan eski silah arkadaşları, burada anılarını tazeledi. Dimçayı'nda aileleriyle eğlenen komandolar, marşlarını okudu, görevde olan güvenlik güçlerine selam verdi.

Mersin'dan gelen ve askerde onbaşı olarak görevini yapan Ahmet Erten, gazetecilere yaptığı açıklamada, askerlik döneminde çok güzel anılar biriktirdilerini söyledi. 30 yıldır bir araya geldiklerini anlatan Erten, "80 arkadaş her yıl bir araya geliyoruz.

Alanya'da 3.ncü kez gerçekleştirdiğimiz bu birlikteliğe ise 23 arkadaşımız ailesiyle katıldı" dedi. Erten bu buluşmları geleneksel hale getirdiklerini aktararak devamını da yapmayı planladıklarını bildirdi. Buradan görevde olan asker arkadaşlarıa, polislere ve güvenlik güçlerine desteklerini bir kez daha yenilmek istediğini vurgulayan Erten, her zaman göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Adana'dan gelen askerliğini çavuş olarak yapan Mehmet Kemal Özmemiş ise vatanın bir çakılı için ölmeye hazır olduklarını söyledi.

"Biz gerek Afrin gerekse Barış Pınarı Hareketi'nde bir fil görevde bulunmak için CİMER'e yazı yazmış grubuz. Her daim hazırız." diyen Özmemiş, vatanın her yerinde, hangi görev verilirse verilsin o görevi yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Askerliğin peygamber ocağı olduğunu ve öyle kalacağını dile getiren Özmemiş, bunu yeni nesillere anlatmak gerektiğini de sözlerine ekledi. Askerliğin her vatandaşın bir görevi olduğunun altını çizen Özmemiş, "İçimizde var olan hainlerle, bayrağın gölgesine dahi rahatsızlık veremeyeklerine dünyaya ilen ediyoruz. Şuan Afrin'de dışarda, içerde hainlere karşı mücadele eden can kardeşlerimizi selamlıyoruz. Rabbim bize de inşallah şehadet şerbetini içmeye nasip eder. Bu onurdur şereftir." diye konuştu.