Kıbrıs'ta dev KGK buluşması Dim TV'de canlı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ve KKTC Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde Türkiye ve yurtdışından gazetecilerin katılımıyla Girne'de gerçekleşiyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda katıldığı toplantı Dim TV'de canlı yayınlanıyor

Kıbrıs'ta dev KGK buluşması Dim TV'de canlı
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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

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