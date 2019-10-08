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KGK'nın 'Küresel Medya Buluşması' Azerbaycan'da

KGK'nın Azerbaycan Küresel Medya Buluşması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle 13-17 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Buluşmanın açılışına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov da katılacaklar

GÜNCEL 08.10.2019, 18:10 08.10.2019, 18:14
KGK'nın 'Küresel Medya Buluşması' Azerbaycan'da
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KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliğiyle Küresel Medya Buluşması'nı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirecek. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle düzenlenecek organizasyon kapsamında 13 Ekim'de Azerbaycan'a ulaşacak olan konuklar, 14 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da Bulvar Otel'deki Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacaklar. Azerbaycan Küresel Medya Buluşması açılışı aynı gün saat 15.00'de Pullman Otel'de yapılacak. Azerbaycan ve Türkiye Milli Marşları'nın çalınmasıyla başlayacak açılışa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov da katılacaklar. KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Bakan Çavuşoğlu, Bakan Memmedyarov ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmalarının ardından plaket ve hediye sunumu gerçekleştirilecek. 
PANELDE 6 KONU, 6 KONUŞMACI 
Aynur Camalkızı moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde 'Sosyal Medyanın Rolü' konusunda Azer Hasret, 'İpekyolunda Azerbaycan' konusunda İsmail Kahraman, 'Dünyada Bilginin Yeri ve Önemi' konusunda Hikmet Babaoğlu, 'Azerbaycan'ın Turizm Potansiyeli' konusunda Hüseyin Baraner, 'Yeni Medya Düzeni' konusunda Rauf Arifoğlu, 'Türk Dünyası Medya İşbirliği ve Haber Takası Projesi' konusunda Salih Zeki Sarıdanişmet konuşacaklar. Ardından üyelerle KGK Meclisler Toplantısı gerçekleştirilecek. 
AZERBAYCAN MEDYASI İLE BULUŞMA 
15 Ekim Salı günü saat 10.00'da ise Azerbaycan Medyasıyla Buluşma ve ortak toplantı yapılacak. Toplantıya AzerTac, Trend, Report, APA, Yeni Musavat, Hazar gibi Azerbaycan medya organlarının temsilcileri katılacaklar. Aynı gün Turizm Bakanlığı ve Karabağ Komitesi ile gerçekleşecek görüşmenin ardından konuklar başkent Bakü'de şehir turu yapacaklar. Tur kapsamında Haydar Aliyev Center, İçeri Şehir, Çeşme Meydanı ile tarihi ve turistik yerler gezilecek. 
16 Ekim Çarşamba günü ise Guba Ermeni Mezalimi Müzesi ve Mezarlığı'na ziyaretin ardından "Dünyadaki Çatışmalar ve Medya" konulu konferans gerçekleşecek. Konferansın konuşmacıları Farid Shafiyev ve Tural Ganjaliyev olacak. 
Azerbaycan Küresel Medya Buluşması'nın heyecanını yaşadıklarını söyleyen KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteği ve Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliğiyle düzenlediğimiz bu önemli buluşmanın, Türkiye'den ve çeşitli ülkelerden katılacak tüm meslektaşlarımız için keyifli, yararlı ve verimli olmasını diliyorum" dedi. 
 

#azerbaycan #KGK
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