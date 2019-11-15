KGK'dan TSYD'ye 'Tesis' övgüsü

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir'i ziyaretinde gezdiği TSYD Tesisleri'ne övgü yağdırdı. Tongsir'le birlikte tesisleri gezen Dim, yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "İstanbul'da TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir üstadın TSYD Tesisleri'nde neler yaptığını, hizmetlerini ve üyelerin gönlüne dokunuşlarını uzaktan takip ediyordum. Bu defa yakından gördüm. Efsane spor yazarlarının kişisel donanım ve eşyalarının bulunduğu TSYD Müzesi olağanüstü olmuş. Üyelere açık spor tesisleri, fitnes ve SPA, olimpik açık ve kapalı havuz ile sosyal kültürel alanlar, tartan pistli yürüme parkuru, peyzajı ve beverage (yeme-içme) üniteleri müthiş olmuş. Yüreğine ve emeğine sağlık dostum, ne demişler malik bilmezse halik bilir."