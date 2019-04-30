KGK'dan Kıbrıs'ta dev buluşma

3-5 MAYIS tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne şehrinde gerçekleştirilecek KGK toplantısına Türkiye ve KKTC'nin yanısıra yurtdışından da 50 gazeteci katılacak.

Dev buluşma öncesi geçen hafta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi ziyaret eden ve hazırlıkları gözden geçiren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Kuzey Kıbrıs'ımıza haklı davasında destek olmak ve seslerini dünyaya duyurmak amacıyla buluşmamızı Girne'de yapmaya karar verdik. Kıbrıs Türk'ünün ve medyasının yanındayız" dedi. Dim, ayrıca KKTC'deki medya temsilcilerini ve çalışanlarını buluşmaya davet etti.KGK Kurucu Üyesi, Kıbrıs Temsilcisi ve Demirören Haber Ajansı Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan da "KGK, bu buluşma ile Kıbrıs'a büyük önem verdiğini göstermektedir" diye konuştu.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da konuşma yapacakları KGK buluşması kapsamında "Dünden bugüne Kıbrıs meselesi" konusunda da gazeteciler aydınlatılacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 19:34