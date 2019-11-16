KGK'dan 'Domino etkisi' uyarısı 

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı uyarıda "Siyanürle intihar vakalarının domino etkisi yaratmaması için medyaya büyük iş düşüyor. Bugün itibariyle bu tür ölümleri daha dikkatli haberleştirmemiz gerekiyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de uyarıyor. Dikkate alalım" dedi.