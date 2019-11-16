KGK'dan 'Domino etkisi' uyarısı
KGK Genel Başkanı Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan uyarıda bulundu
GÜNCEL 16.11.2019, 00:40 16.11.2019, 01:03
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı uyarıda "Siyanürle intihar vakalarının domino etkisi yaratmaması için medyaya büyük iş düşüyor. Bugün itibariyle bu tür ölümleri daha dikkatli haberleştirmemiz gerekiyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de uyarıyor. Dikkate alalım" dedi.
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