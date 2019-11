KGK'dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz'a teşekkür

ZİYARETE ilişkin bilgi veren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, değerli dostum, meslektaşım ve hemşehrim Mücahit Küçükyılmaz üstadı Külliye'de ziyaret ettik. KGK adına destek ve emeklerine teşekkürlerimizi sunduk. Güzel de bir sohbet oldu. Kabulü için çok teşekkür ederiz" dedi.

DONAT VE BURSALI'YA ZİYARET

Dim, 'Off The Record' adlı son kitabını yayınlayan duayen gazeteci ve yazar Yavuz Donat ile kitabı kaleme alan gazeteci Şebnem Bursalı'yı da ziyaret etti. Dim, ziyarete ilişkin "Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Onursal Genel Başkanımız, meslek büyüğüm Yavuz Donat ağabeyimi ziyaretimizde üstadın Şebnem Bursalı tarafından kaleme alınan 'Off The Record' isimli yakın siyasî tarihe ışık tutan kitabını iki imzalı aldım. Teşekkür ediyor, sağlık diliyorum" dedi.