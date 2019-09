KGK: Yerel gazetelere kaynak şart oldu

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Karabük'ü ziyaret etti. Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Karabük Gazeteciler ve İletişimciler Derneği Başkanı Serap Karaoğlu ile Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin davetlisi olarak Karabük’e giden Dim, bazı basın yayın kuruluşlarını da ziyaret etti.

'YEREL GAZETELER KAPANIYOR'

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık’ın da eşlik ettiği Dim, babası vefat eden BRTV sahibi Osman Çetinkaya'ya taziye ziyaretinde bulundu. Dim ayrıca Karabük'te 3 yerel gazete sahibi İsmail Akça ve Karabük Net Haber İmtiyaz Sahibi Ergün Başkaya'yı da ziyaret etti.

Dim, ziyaretleri sırasında Anadolu basınının mali açıdan zor günler geçirdiğini belirterek "Son yıllarda en büyük geliri resmi ilan olan Anadolu basını zor zamanlar yaşıyor. Yılbaşından bu yana 20’nin üzerinde süreli, günlük yayın yapan yerel gazete kapandı. Küresel Gazeteciler Konseyi olarak yerel basının sorunlarını yerinde inceleyerek, ‘Ne yapabiliriz?’ arayışı içindeyiz ve ciddi projeleri hayata geçirmenin çabasındayız. Safranbolu’daki festival nedeniyle Karabük’e geldik ve burada yerel basını da ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

'REKOR KATILIM GURUR VERİCİ'

20. Uluslararası Altın Safran Belgesel ve Film Festivali kapsamında gerçekleşen basın buluşmasına Dim de katıldı. Basın buluşmasında konuşan Dim "Safranbolu’da bulunmak her zaman benim için onur kaynağı olmuştur. Özellikle Safranbolu’da bu yıl 20. kez düzenlenen Belgesel ve Film Festivali'nin uluslararası çapta bir organizasyona dönüşmesi bizler için başka bir onur kaynağıdır. Bu yıl 1500’e yakın belgesel ve filmin burada yarışacağını öğrenmek mutluluk verici. Ülkemizde çok sayıda festival düzenleniyor. Bizim bünyemizde de yarışmalar düzenleniyor fakat katılım son derece düşük oluyor. Safranbolu’da rekor katılımın olması bu yüzden bizim için çok önemli. Safranbolu’da uluslararası belgesel ve film festivalinin düzenlenmesi Dünya Miras Kenti Safranbolu’ya büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Buradan organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'DEVLET YEREL MEDYAYA KAYNAK SAĞLAMALI'

Yerel gazetelerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Dim "Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital medya hayatımıza girdi. Teknolojik yeniliklerin yaşanması da geleneksel medyayı sıkıntıya soktu. Şu an günümüzde Türkiye’de çok sayıda yerel gazete kapanıyor ya da kapanma aşamasında. Devletin yerel gazetelere kaynak sağlaması gerekirken, kaynak azalttığını görüyoruz. Küresel Gazeteciler Konseyi olarak bu konuda girişimlerde bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştık. Ancak ortada bir gerçek var ki dijital medya her geçen gün yerel medyayı bitiriyor. Bu yüzden dijital medyaya aktarılan kaynakların yerel medyaya da aktarılması gerekiyor" dedi.

Dim, ayrıca misafirperverlikleri nedeniyle Karabük Gazeteciler ve İletişimciler Derneği Başkanı Serap Karaoğlu ve Sedat Karaoğlu'na teşekkür etti.